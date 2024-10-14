مصدر أمني: جماعة الإخوان الإرهابية تشن حملات ممنهجة لنشر الأكاذيب وترويج الشائعات

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بوفاة أحد النزلاء "تم ذكر اسمه" وآخرين داخل أحد أقسام الشرطة بمديرية أمن الغربية بزعم وجود حشرات سامة داخل القسم.

وأكد المصدر أن النزيل المشار إليه (محكوم عليه فى قضية "تبديد" بالحبس لمدة شهر ومبدأ حبسه 18/9/2024 بمركز إصلاح وتأهيل قسم أول طنطا) ، وأن المذكور كان يعانى من أمراض مزمنة "الضغط والسكر"، وبتاريخ 24/9/2024 وحال شعوره بحالة إعياء تم نقله لإحدى مستشفيات الحميات بالغربية لتلقى العلاج اللازم، وأفاد التقرير الطبى أن الوفاة جاءت نتيجة هبوط فى الدورة الدموية وتوقف فى عضلة القلب بسبب إلتهاب رئوى وفشل كلوى.. وأيدت أهليته ما سبق ولم يتهموا أحد بالتسبب فى الوفاة.. وعدم صحة الإدعاءات بشأن وفاة نزلاء آخرين داخل القسم.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتى فى إطار الحملات الممنهجة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.