جامعة المنصورة تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء تحت شعار "أهل البصيرة"

نظمت الادارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة، بالمشاركة مع المبادرة الرئاسية بداية لبناء الانسان اليوم الاثنين بنادي النيل احتفال اليوم العالمي للعصا البيضاء تحت شعار " أهل البصيرة ".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وبحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وليد أبو سمرة مدير مركز طب وجراحة العيون، الدكتور وليد الطنطاوي الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب، أشرف الديب الأمين المساعد للشئون الإدارية، العقيد محمد عبد الباري مدير إدارة التربية العسكرية الدكتور عبد الرحمن مجاهد مدير نادى النيل، الدكتور محمد العدل نائب مدير مركز ذوي الهمم، و الدكتور مصطفى أمين مدير عام المشروعات البيئية ولفيف من العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وشملت الفعاليات كشف طبي لأصحاب الإعاقة البصرية (عيون - باطنة) مع صرف أدوية وتحويل حالات لمستشفيات جامعة المنصورة بالمجان عن طريق مركز طب وجراحة العيون ومستشفى الباطنة التخصصي.

ويأتي هذا الحدث تفعيلاً لدور الجامعة المجتمعي والفعال لخدمة المجتمع وخاصة ذوي الهمم داخل وخارج الجامعة .

وقد شارك أيضا فرق من كليات (الآداب - الفنون الجميلة - التربية النوعية - التربية للطفولة المبكرة - مركز خدمات ذوي الاعاقة بالجامعة) يمثلون أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب لرسم البهجة والسرور على الاطفال والكبار من أهل البصيرة.

وفي تعاون مثمر بين منظمات المجتمع المدني شارك أغلب الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأيضا ممثلين عن مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة في الاحتفال.

كما تم توزيع عصا بيضاء وهدايا تذكارية قيمة علي جميع المشاركين من أهل البصيرة .

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