التحقيق في إصابة سائق بانفجار في الشريان بسبب حقن الكيف بالشروق

باشرت نيابة الشروق وبدر، التحقيقات في تعرض سائق لانفجار بالشريان والفخذ الأيسر إثر تعاطيه حقنة هيروين بطريقة خاطئة بمنطقة الشروق، حيث أمرت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت تقرير طبي حول إصابته.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت إشارة لقسم شرطة الشروق، من مستشفي الدمرداش باستقبالها سائق عمره 30 سنة، مصاب بخراج بالفخذ الأيسر وانفجار بالشريان وحجزه بالرعاية المركزة، اثر ادعاء حقن خاطئ بمسكنه.

وبالانتقال وسؤال والدته ربة منزل قررت بأن نجلها المصاب من مدمني مادة الهيروين المخدر وأثناء تواجده بمسكنهما قام بحقن نفسه بتلك المادة نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.