افتتاح خط سكة حديد "كفر داود - السادات" لربط المدينة الصناعية وتعزيز التنمية الاقتصادية

شهدت محافظة المنوفية، افتتاح خط سكة حديد "كفر داود - السادات" بالمحافظة، الذي يمتد بطول 35 كيلومترا، ويربط المدينة الصناعية بالمحافظة، في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة النقل ودعم المناطق الصناعية الكبرى.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية وزارة النقل التي تستهدف تنفيذ وصلة سكة حديد لربط مدينة السادات بكفر داود، بما يسهل من نقل البضائع والركاب بين المنطقة الصناعية بالسادات والميناء الجاف بالمدينة، وهو ما يسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية وتخفيف الضغط على الطرق البرية.

مكونات المشروع و محطاته

يشمل خط سكة حديد "كفر داود - السادات" 5 محطات رئيسية، منها محطتان تم رفع كفاءتهما وهما "كفر داود" و"الطرانة"، بالإضافة إلى محطتي صيانة وهما "محطة قرية البضائع" و"محطة الركاب بالكيلو 28"، كما تم إنشاء محطة جديدة في منطقة "كفر الجزار" لتوسيع نطاق الخدمة.

أنفاق وكباري لخدمة المواطنين

يشمل الخط أيضًا 8 أنفاق لتسهيل حركة المواطنين والمركبات، منها نفق مشاه بالكيلو 1 / 170 في منطقة "طلعة الطرانة"، وآخر بالكيلو 2 / 100 في "كفر داود"، بالإضافة إلى أنفاق مشاه أخرى عند "الشيخ دسوقي" و"كفر الجزار" و"عزبة العامري".

كما يضم المشروع نفقين للسكة الحديد عند الكيلو 4 / 40 و4 / 700، وعبارة في "الدير" بالكيلو 5 / 80، علاوة على ذلك، تم إنشاء كوبري للسيارات لزيادة سهولة الوصول إلى المناطق المجاورة.

دعم التنمية الصناعية وتعزيز الاقتصاد المحلي

يمثل خط "كفر داود - السادات" خطوة هامة في دعم التنمية الصناعية بالمنطقة، حيث يساهم في تسهيل نقل البضائع والركاب بين المراكز الصناعية المختلفة، مما يعزز من كفاءة العمليات التجارية ويخفض من تكلفة النقل.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الافتتاح أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى تطوير البنية التحتية في مصر، بما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويوفر بيئة مناسبة للاستثمار.

أفق جديد للتنمية في المنوفية

وأعرب مسؤولو وزارة النقل خلال الافتتاح عن تفاؤلهم بأن المشروع سيكون له تأثير كبير في تعزيز حركة النقل بين المناطق الصناعية، مشيرين إلى أن هذا الخط سيساهم في ربط محافظة المنوفية بشكل أفضل ببقية محافظات الجمهورية، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة.

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