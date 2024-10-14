اكتشاف ثقافات جديدة من خلال رحلة التصوير الفوتوغرافي بمكتبة القاهرة الكبرى

عقدت مكتبة القاهرة الكبرى ندوة ثقافية عن "فنون التصوير الفوتوغرافي" بالتعاون مع نادي الفراعنة الدولي للتصوير الفوتوغرافي مساء اليوم الأثنين، تحت عنوان "ثقافات عربية"، على هامش فعاليات المعرض الفني ثقافات فوتوغرافية.

ومن خلال كلمته أكد الفنان الدكتور أحمد حسن أن التصوير الفوتوغرافي وسيلة لالتقاط المشاعر الإنسانية عظيمة الثقافات.

وأضاف أن التصوير الفوتوغرافي يساهم فى الحفاظ على تقاليدنا من الاندثار ، وعلى الرغم من تخرجه فى كلية الطب فى مصر عام ٢٠٠٧ وتعينه فى إدارة عيادات السجون التابعة لوزارة الصحة إلا أنه اهتم فى أعماله الفنية على تصوير الحياة اليومية والسفر منذ عام 2016 ومن هنا بدأ شغفه بالسفر حول العالم لاستكشاف ثقافات مختلفة .

واختتم كلمته بأن كل صورة هى قصة تمس روحه وتعكس شغفه بالحفاظ على جمال العالم.

ومن جانبه تحدث المصور الصحفى محمد هشام مصور الحياة البرية عن أسرار تصوير الفيديوهات كما سرد عن رحلته فى المحيط ومشاهداته لأفلام وثائقية عن برارى إفريقيا 2016 .

وأوضح أن للدول غرض التصوير واستمتع ببلد كينيا وأعرب عن حبه على توثيق الصور كقصص فى الآونة الأخيرة ، كما سرد رحلته البرية فى الآونة الأخيرة وحرصه على التصوير من الشروق للغروب وحرصه على تصوير المساجد بجانب زي الأطفال والرجال فى المسجد لحفظ القرءان وحرصه على تصوير سوق السمك وتفاصيل حياة الصيادين وزي الصياد و والصلاة وخطبة العيد وتفاصيل الحياه داخل دولة كينيا والقرى المحيطة بها.

جدير بالذكر أن فعاليات المعرض تستمر حتى يوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري .

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