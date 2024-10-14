مايان السيد تنشر صورة من كواليس فيلم "ولنا في الخيال حب"

نشرت الفنانة مايان السيد، آخر صور مأخوذة من كواليس فيلم ولنا في الخيال حب، متبوعة بجملة "في آخر يوم تصوير فيلم ولنا في الخيال حب نقول فركش"، وهذا استعداداً لطرح الفيلم قريباً بدور العرض السينمائية.

وفي الصور تظهر مايان على دراجة بخارية خلف الممثل الشاب عمر رزيق، بينما تظهر في صورة أخرى النجم أحمد السعدني وهو يجلس مبتسماً على مكتب، ما يبدو أنه في وقت ساعات العمل.

الفيلم من إخراج وتأليف سارة رزيق، وتدور أحداثه في إطار رومانسي حول أستاذ جامعي انطوائي تتغير حياته بشكل غير متوقع بعد أن تقتحمها طالبة شابة، مما يجعله مضطرًا لمواجهة مشاعره نحوها، بينما تتعقد علاقتها بحبيبها.

يأتي هذا بالتزامن مع تصوير مايان لدورها في العديد من الأعمال السينمائية، حيث تعيش نشاطاً فنياً ملحوظاً، من بين هذه الأعمال؛ فيلم نجوم الساحل، من إخراج رؤوف سيد (مخرج فيلم الحريفة)، ويضم نجوم الساحل نخبة من المواهب الشابة مثل أحمد داش، علي صبحي، وأحمد عبد الحميد. وفيلم مايان في فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة، أمام النجمة منة شلبي، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، وإخراج هادي الباجوري، وهو الجزء الثاني من فيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة، الذي حقق نجاحاً كبيراً في 2016.