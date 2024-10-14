ختام فعاليات معرض اجرينا 2024.. جهاز حماية البحيرات يستقبل مئات الزائرين والطلاب.. والمستثمرين أكثر إقبالا على جناح الثروة السمكية

أختتمت بالأمس فعاليات معرض أجرينا الدولي لصناعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي في دورته الرابعة والعشرون، والذي شارك فيه جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بجناح على مساحة 90 متر، أبرز فيه الدور المنوط به لحماية الثروة السمكية وتنمية البحيرات وقام بعرض الأنشطة والخدمات التي يقدمها الجهاز من دورات تدريبية واستشارات فنية للبدء في المشروعات السمكية ومواقع استثمارية مطروحة للمستثمرين على مدار ثلاثة أيام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة .

وأكد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي بالجهاز، على أهمية هذا المعرض، لكونه من أكبر المعارض العالمية في مجال تكنولوجيا إدارة مزارع الماشيه والأسماك والدواجن وصناعة الأعلاف، مما يعد فرصة جيدة للتعرف على التكنولوجيا الحديثة في هذه المجالات، حيث يشهد مشاركة أكثر من 220 شركة مصرية وعالمية وعربية محلية ودولية متخصصه.

وقام الدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والوفد المرافق له بزيارة الجناح الخاص بالجهاز أثناء افتتاح معرض اجرينا، وكان فى استقباله فريق عمل العلاقات العامة والمراسم وجميع الادارات المشاركة فى المعرض، وقامت مدير عام الشؤون البيطرية بالتعريف بالدور الريادى الذى يقوم به الجهاز للحفاظ على المسطحات المائية والنهوض بقطاع الثروة السمكية ودعم الاستزراع المائى فى مصر.

وقامت الادارة العامة للتطوير والارشاد بتنظيم وإقامة المعرض، وسجل مايقرب من 100طالب اسماؤهم للالتحاق بالدورات التدريبية التى تقوم الادارة بتقديمها.

واستقبل فريق عمل الاتفاقيات الدولية والشئؤون البيطرية، مجموعات من دول مختلفة من القارة الأفريقية وقامت مجموعة من دولة نيجيريا بجولة داخل الجناح المخصص للجهاز وأعرب الجانب النيجيري عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب المصرى وخاصة لتقديم الدعم الفنى فى مجال تربية القرموط الافريقى لما له من أهمية أقتصادية لدولة نيجيريا.

كما قام الفنيين من الادارات بالجهاز باستقبال ممثلى بعض الجامعات المصرية ودار الحوار عن كيفية التعاون للارتقاء بمستوى الطلاب راغبى العمل فى مجال الثروة السمكية وتأهيلهم لسوق العمل.

وقام بعض المستثمرين المصريين والعرب باالاستفسار عن التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى المزارع السمكية وكيفية تطبيق أنظمة الأمان الحيوي وبرامج الوقاية من الأمراض للحفاظ على صحة الأحياء المائية وجودة المنتجات السمكية .

كما نفقد المعرض عدد كبير من الطلاب والباحثيين والعاملين فى مجال الاستزراع السمكى وجرى مناقشة كيفية تأهيل المزارع السمكية للتصدير وفتح آفاق أشمل وأوسع نحو نفاذ الصادرات المصرية إلى الدول الأخرى وفق المعايير والاشتراطات العالمية.

وقام الحضور باستقبال ممثلى بعض جمعيات تنمية صعيد مصر ودار النقاش حول كيفية تنمية الثروة السمكية خاصة بمحافظة المنيا كما تطرق الحوار إلى بعض المشروعات الواعدة لاستزراع المحاربات واستخدام الأنظمة المغلقة واعادة تدوير المياه والاستزراع السمكي التكاملي.

وقام فريق عمل الادارة العامة للبحوث بمقابلة مجموعة من الطلاب الوافدين للمعرض من الكليات العلمية ، ومنهم كلية زراعة جامعة عين شمس قسم إنتاج حيوانى، وكانت استففسارتهم عن أهم الأجهزة التى تستخدم لتعيين معايير جودة المياه والتى يجب أن تتواجد بشكل دائم فى المزارع السمكية ، والإدارة كانت تعرض جميع نماذج الأجهزة ، وجرى استقبال أحد المستثمرين الذى يرغب فى حضور دورات تدريبية عملية عن التفريخ البحرى بمفرخ الكيلو ٢١ بالاسكندرية، وتم توضيح أن الجهاز يعلن عن جميع الدورات على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى ، كما طلب احد العاملين فى مجال الثروة السمكية أن يتم تسجل شرح للأجهزة العلمية الحقلية التى تعمل فى موقع المزرعة وتم عمل فيديو بشكل مبسط لذلك ومتاح للجميع .

وقام فريق عمل الإدارة العامة للمرابى والبحيرات بالرد على كافة الاسئله والاستفسارات من الزائرين للمعرض والمتعلقة بالتعرف على نظم الأجهزة الحديثة (أجهزة التحكم عن بعد) التى تخدم أصحاب المزارع السمكية المؤجرة من الجهاز ، المزارع السمكية وكافة الإجراءات والشروط التى يقوم بها الجهاز لترخيص المزارع السمكية ولايته عن طريق الاستزراع، والفرص الاستثمارية بالاقفاص البحرية بمنطقة جروالة بالبحر المتوسط ، وعرض قطع أراضى للاستثمار لعمل مشاريع الاستزراع بالنظم الحديثة ( الاكوابونيك والبيوفلوك) .

وقامت الادارة العامة للمفرخات والزريعة بعرض أمهات بلطى نيلى وبلطى أحمر وأمهات دنيس وقاروص وأمهات أسماك المبروك بأنواعه المختلفة والزريعة الخاصة بهم فى الأحواض السمكية داخل معرض الجهاز، وكان هناك استفسارات من الزائرين عن أنواع الأسماك والزريعة الموجودة فى الأحواض وعن أسعار الزريعة وأماكن تواجد المفرخات فى المواقع الانتاجية على مستوى محافظات مصر.

قام فريق عمل الإدارة العامة للمزارع باستقبال الزائرين والاجابة عن استفسارتهم حول كيفية إنشاء المزارع السمكية، ونظم الإستزراع السمكي المتبع فى مصر، والجدوى الاقتصادية من مشاريع الإستزراع السمكى، كما تم مقابلة بعض المستثمرين ومنهم من يريد انشاء المزرعة السمكية بهدف الإنفاق علي مشروعات خيرية وتم طلب التدريب العملي بأحد المواقع الإنتاجية بالجهاز، ومن ابرز الرواد على جناح الجهاز بالمعرض طلبه الجامعات ، والجمعيات الأهلية ، جميعه بنك الطعام، ومشروع مستقبل مصر تتمثل في اللاهون، والهيئه العامه لتنميه الصعيد.

وشاركت إدارة التغذية بمعرض أجرينا بعرض أنواع مختلفة من الأعلاف المتخصصة للأسماك، وكانت هناك كثافة من الاستفسارات من قبل المستزرعين والمسثمرين وشباب الخريجين والطلاب عن الأنشطة المختلفة العلمية والعملية للجهاز وأهمها، الدورات التدريبية الخاصة بالتغذية وتصنيع الاعلاف، وأسعار الأعلاف وأنواعها، وأنواع التحاليل المتاحة بمعمل إدارة التغذية، وبدائل الأعلاف والخامات الخاصة بها.

كما شاركت إدارة الجودة بالمعرض حيث تم مقابلة العديد من طلبة كليات الثروة السمكية والاستفسار عن الأجهزة المعملية، وتم عرض خدمات المعامل المركزية للثروة السمكية من خدمة التحاليل المعملية وإمكانية التدريب العملي بالمعامل وفتح المعامل لطلبة الدرسات العليا ، كما تم مقابلة بعض الدكاترة البيطرين ممثلي الجامعات واقتراح عمل برتكول تعاون يشمل التعاون في التدريب والمعامل ، كما تم مقابلة الأساتذة الدكاترة المتخصصين فى مجال الثروة السمكية وبعض من أصحاب المزارع وتم مناقشة وعرض منظومة التكويد والتتبع للمزارع وأهميتها في تسويق المنتج السمكي كما تم مقابلة نفيب الأطباء البيطرين بالإدارة الفرعية بالفيوم وبعض من الدكاترة البيطرية وتم مناقشة بعض المشكلات الخاصة بحيرة قارون بالفيوم ليتم عرضها علي إدارة الجهاز.

واثنى المدير التنفيذى للجهاز على المنظمين والمشاركين فى المعرض ، قائلا ان الجهاز يسعى جاهدا على أن يكون متواجداً في كافة المعارض المحلية والدولية نظراً لأهمية الثروة السمكية كونها أحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد القومي حيث أنها تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وفي الوقت نفسه تعتبر مصدر هام للدخل القومي، ويعتبر الناتج السمكي أحد المكونات الأساسية في الإنتاج الزراعي بجانب الإنتاج النباتي والحيواني مما يحقق تنمية للقطاع السمكي ويسهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

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