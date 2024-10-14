لجنة منظومة تداول القطن تعلن فتح مراكز التجميع اعتبارًا من غدًا

أعلنت لجنة منظومة تداول القطن الزهر فتح جميع مراكز تجميع الاقطان التابعة للمنظومة بكافة محافظات الوجه البحرى لإستقبال الأقطان من المزارعين اعتبارًا من غدًا الثلاثاء وذلك بعد الانتهاء من جني حوالى 50% من أقطان الوجه البحري.

يأتي ذلك بناءا على رغبة العديد من مزارعى القطن بالوجه البحرى فى السماح لهم بالبدء فى توريد الاقطان للمنظومة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن الذى سبق الاعلان عنه 12 آلاف جنية للقنطار اقطان وجه بحري و10 الاف وجه قبلى وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى هذا الشأن.

وكذلك استنادا الى أحكام القرار الوزارى رقم 25 لسنة 2024 بشأن نظام تداول القطن الزهر موسم 2024/2025.