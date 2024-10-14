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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ضابط سابق بالجيش الأردني: ليس من مصلحة إسرائيل استفزاز الميليشيات العراقية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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هنأ قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان جيش الأردن سابقا، الشعب المصري بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيد، مضيفا: «تأتي في لحظة نحتاج تماما أن نعيش فيها روح الانتصار، وأن نعود كأمة إلى مربع الانتصار الذي نستحقه».

من ناحية أخرى، أضاف «محمود» خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج منتصف النهار، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن إيران أكدت أنها مستعدة لمواجهة أي سيناريوهات محتملة في ظل تأكيدات إسرائيلية بإعداد خطط للرد المنتظر.

وأوضح أن الفشل الذي تعانيه قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان سيجعلها تركز أكثر على سوريا كبديل، مثلما كان جنوب لبنان هو البديل في فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها في غزة، ما يع سوريا في موقع أكثر حذر.

وتابع: فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي من قبل الدول العربية، فإن العراق موقفها مختلف عن الدول العربية نظرا للنفوذ الإيراني في العراف بحيث لا يمتلك العراق مساحات السيادة الكاملة في الموضوع، لافتا إلى أن العراق قد يكون جزء من خطة الاستهداف الاسرائيلي أو الرد الإيراني.

وواصل: «ليس من مصلحة إسرائيل أن تستفز الميليشات العراقية في هذه المرحلة في حالة إذا كانت أهدافها الحقيقية تذهب إلى القواعد الرئيسية للبنى التحتية للمشروع النووي في إيران».

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