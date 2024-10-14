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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد فؤاد سليم خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: شعب مصر صبور مكافح ومطالبه مشروعة

الفنان احمد فؤاد
الفنان احمد فؤاد سليم
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شارك الفنان أحمد فؤاد سليم بصوته بداخل فيلم تسجيلي ضمن الندوة الندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة، ضمن احتفالات مصر بالذكرى الـ51 لنصر أكتوبر المجيد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة .

وتضمنت مشاركة “ سليم”  فيلم تسجيلي عن حرب الإرهاب والتطرف التي خاضتها مصر ضد جماعة الإخوان الإرهابية، حيث جاء الفيلم مصحوبا بصوته .، وذلك خلال الاحتفالية التي جاءت تحت عنوان "نصر أكتوبر 1972.. حكاية شعب".

وقال في التعليق الصوتي على الفيلم : “شعب مصر صبور مكافح، وصبره وكفاحه نابع من خوفه على بلده، وحرصه على أمنها واستقرارها، وسط مشكلات متراكمة خرج الشعب المصري يطالب بمطالب مشروعة وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وفي غفلة من ناسنا وأهلنا دخل علينا جماعة لا هم منا او نحن منهم” .

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