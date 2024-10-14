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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية

أرشيفية
أرشيفية
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تستكمل غدا الثلاثاء، محكمة الجنايات المنعقدة ببدر، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة وذلك في القضية التي تحمل رقم 4736 لسنة 2022، جنايات التجمع.

أسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وآمنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.

الانضمام لجماعة إرهابية الإخلال بالنظام الجنايات تستكمل الدستور والقوانين