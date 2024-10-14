تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024

كشف البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 مقابل 160.607 مليار دولار بنهاية مارس 2024، ونحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم، الإثنين 14 أكتوبر 2024 ، فقد تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 126.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 ، وسجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار ، مقابل 29.482 مليار دولار.

أوضح أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة تراجعت إلى 80.178 مليار دولار مقابل 84.849 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 .

كما تراجع حجم الديون المستحقة على البنك المركزي لـ34.668 مليار دولار مقابل 45.314 مليار دولار بنهاية عام 2023.

وسجلت أرصدة الديون المستحقة على البنوك نحو 20.67 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 20.096 مليار دولار بنهاية عام 2023.