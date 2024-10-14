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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيق في إصابة سيدة تناولت جرعة زائدة من عقار نفسي بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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تجري الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحقيقات موسعة في واقعة إصابة سيدة بعد تناولها جرعة زائدة من عقار نفسي بمدينة نصر. 

وردت إشارة من مستشفي الدمرداش لقسم شرطة مدينة نصر ثان، بإستقبالها ربة منزل ، مصابة باضطراب بدرجة الوعي ولا يمكن استجوابها - إثر إدعاء تناولها جرعة زائدة من عقار" كلوزابكس " مهدئ للأعصاب - بمسكنها .

وبالانتقال وسؤال والدتها،  ربة منزل ومقيمة قررت بأن نجلتها المصابة تعاني من حالة نفسية - لوجود خلافات زوجية   قامت علي إثرها بتناول جرعة زائدة من العقار المشار إليه عن طريق الخطأ مما أدي لشعورها بحالة إعياء ونقلها للمستشفي لإسعافها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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