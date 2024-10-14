وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعداد لإسعاف مصابي أتوبيس جامعة الجلالة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتوفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس جامعة الجلالة الذي وقع مساء اليوم الإثنين، على طريق الجلالة العين السخنة، اتجاه «الزعفرانة ـ السويس».

وكلف نائب رئيس الوزراء، نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى مجمع السويس الطبي لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا، ووجه هيئة الرعاية الصحية برفع درجة الاستعداد الطبي.

وقالت وزارة الصحة، إن هيئة الإسعاف المصرية قامت بالدفع بـ24 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث الأتوبيس، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 25 مصابا، جاري نقلهم إلى مجمع السويس الطبي، إلى جانب 7 حالات وفاة، في حصيلة أولية ومازالت عمليات الإنقاذ جارية.