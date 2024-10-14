بعد تصدرها الترند.. آخر تطورات الحالة الصحية لإيمي سمير غانم

تصدَّرالساعات الأخيرة اسم الفنانة إيمي سمير غانم، تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، اوضخت معاناتها من حساسية الصدر، حيث تلقت العلاج اللازم.

وكشف الفنان حسن الرداد خلال لقاء تليفزيوني عن آخر تطورات حالة زوجته الصحية، حيث أكد أنها ما زالت تتلقى العلاج اللازم في المنزل، قبل انشغالها في مسلسلها الرمضاني الجديد، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها.

ويستعد الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمر غانم، لمسلسلهما الجديد لخوض السباق الرمضاني لعام 2025، ويحمل المسلسل اسم "حق آدم" لتعود به إيمي سمير غانم للدراما التليفزيونية بعد فترة غياب، كما تعود للتعاون مع زوجها حسن الرداد، بعد عدة أعمال فنية مشتركة.