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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مجلس إدارة الأهلي يقبل استقالة عدلي القيعي من رئاسة شركة الكرة

عدلي القيعي رئيس
عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي
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وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على استقالة المهندس عدلي القيعي من منصب رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان عدلي القيعي تقدم باستقالته مع رئاسة شركة الكرة في وقت سابق والذي تولى رئاستها بعد رحيل ياسين منصور .

وعلمت “البوابة نيوز”  أن مجلس إدارة الأهلي وافق ايضا على رحيل خالد عبد القادر عن منصب عضوية مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي في تغييرها الجديد الذي سيتم الاعلان عنه في وقت لاحق ضمن الهيكلة النهائية لقطاع كرة القدم بالنادي.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي استمرار أمير توفيق في منصب المدير التنفيذي لشركة الكرة، بجانب استمرار أحمد حسام عوض في منصب عضو شركة الكرة.

يذكر أنه تجري مشاورات في الوقت الحالي داخل النادي الأهلي لاختيار رئيس جديد لشركة الكرة مع تشكيلها من جديد على ان يتم ذلك عقب الجمعية العمومية للنادي.

إستقالة عدلي القيعي مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب رئيس شركة كرة القدم