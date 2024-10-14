الإسماعيلية.. مناقشة مشروعات الطرق العاجلة في "حياة كريمة" بمركزي أبوصوير والقنطرة غرب

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة مشروعات الطرق العاجلة والمُلِحَّة، تمهيدًا لإدراجها بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، للقرى الأكثر احتياجًا بمركزي القنطرة غرب وأبوصوير بإجمالي عدد قرى ١٣ قرية رئيسية.

وذلك بحضور المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والمهندس راضي عمار رئيس مركز ومدينة أبوصوير، الدكتورة فاطمة أبو الوفا منسق حياة كريمة بالمحافظة، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الطرق والكباري، رئيس قطاع الشبكات للشمال والجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ممثل شركة تاون جاس، ممثل الشركة الحديثة للغاز، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مشروعات الطرق ذات الأولوية العاجلة لتنفيذها في العام الأول من المبادرة بشكل عاجل، ومن ثم المشروعات الأخرى للمبادرة في العام الثاني والثالث والتي تخدم الكتل السكانية.

وأشار الشيمي إلى أن هناك خطة شاملة لتطوير الطرق بمبادرة حياة كريمة ترتكز على عدة محاور، منها طرق لربط على المحاور الرئيسية وطرق لربط القرى بالمدينة والطرق الداخلية للقرى.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مشروعات الطرق العاجلة بمركز ومدينة أبوصوير منها، طريق الكرايم، طريق الصاروخين، طريق بحري السكة الحديد، طريق بر أيمن ترعة المنايف، طريق عزبة أبوعياد، طريق أبوخروع، طريق أبوجريش، طريق بر أيمن مصرف الوادي، طريق العمدة البعلي، طريق المنايف العالي، وطريق عزبة أبوبخيت أبودهشان.

كما تم مناقشة مشروعات الطرق العاجلة بمركز ومدينة القنطرة غرب منها، طريق الخدمة الرئيسي، طريق الوحدة المحلية لقرية البياضية، طريق المصانع، طريق نمرة ٥، طريق مصرف نوارة، طريق مصرف البلاح، طريق عزبة القراقرة، طريق سوق السبت وأبوطفيلة الرئيسي، طريق الحمادة، وطريق أبوخليفة الرئيسي.

ووجه "عصام" بتشكيل لجنة من مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية ورئيسي مركزي القنطرة غرب وأبوصوير، وممثلي المرافق العامة؛ للمعاينة الميدانية لمشروعات الطرق المقترحة تمهيدًا لاعتمادها وإدراجها في المبادرة.

وأضاف "عصام" أن الهدف من الاجتماع هو عرض احتياجات القرى والعمل على حل المشكلات، من أجل الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية بدون أي عقبات، والاستفادة من المبادرة على أكمل وجه، واستكمالًا لمسيرة التطوير في المرحلة الأولى وتنفيذًا لخطط الدولة لتلبية احتياجات القرى من خدمات.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.