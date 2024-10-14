تاريخنا هويتنا.. ضمن مبادرة بداية جديدة في دمياط

استمرت فاعليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان " تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، واشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ، حيث نفذت الهيئه الاقليميه لتنشيط السياحه بدمياط بالتعاون مع مديرية التربيه والتعليم ندوات توعيه سياحيه واثريه بعدد من المدارس ضمن مبادرة "تاريخنا هويتنا" من بينها ندوة بمدرسه الجربى الاعدادية للبنين بمدينة رأس البر حضرها ٥٠ طالب ، تناولت الندوة التعريف بالمبادرة الرئاسية وأهدافها وأهمية رفع الوعى السياحي والاثرى للطلاب من خلال القاء الضوء على بمفهوم السياحه واهم الانماط السياحية والعائد من النشاط السياحى والتعريف بأهم الاماكن الاثرية والسياحية بمحافظة دمياط واهميه المحافظة على البيئه والاستقبال الجيد والترحيب بالزائرين لمدينة رأس البر بالاضافه الى توزيع الهدايا التشجيعيه على الطلاب.

وفي اطار مشاركة مكتبات مصر العامة بدمياط وفروعها بعزبة البرج ودمياط الجديده والمكتبة المتنقلة بفاعليات المبادرة ، سوف يتم تفعيل خدمة الإعارة الجماعية للمكتبات المدرسية وذلك من خلال سحب إستمارة العضوية الخاصة بالإعارة الجماعية من فروع مكتبات مصر العامة بدمياط حيث تبلغ عدد الكتب 100 كتاب وذلك لتشجيع النشئ علي القراءة والإطلاع لخلق جيل مثقف قادر علي بناء الوطن ولتحقيق أقصى استفادة فقد تم تقديم دعوات للمدارس للاستفادة من تلك المبادرة

وفى ذات السياق ، استقبلت مكتبة مصر العامة بعزبة البرج روادها مستكلمة فاعليات مبادرة "لنحب القراءة" في يومها الثالث والتي تضمنت دعوات عامة للقراءة وارتياد المكتبة بشكل دائم وجعلها عادة يومية.

كما أطلق فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، ( حملة وعيك السكاني يهمنا ) بعدد من مدارس المحافظة ، ومن بينها مدرسة سعد الاسمر الابتدائية والإعدادية و مدرسة الشعراء بنات ابتدائي وإعدادي حيث تناول طابور الصباح استعراض المشكلة السكانية وآثارها علي التنمية وعلي موارد الدولة والزواج المبكر وتأثيره السلبي علي الفتاه والمجتمع ككل وأهمية التعليم وخطورة الأمية والتسرب كما تم تنظيم مسرحية عن الزيادة السكانية من قبل طالبات المدرسة و ندوة بمدرسة الشعراء الإعدادية بنات عن الزواج المبكر وتأثيره السلبي علي الفتاه والمجتمع . وفي ذات السياق التوعوي ، نظمت إدارة الوعظ بالأزهر الشريف بالتعاون مع توجيه المكتبات ، ندوة دينية بحضور طلاب مدرسة الشهيد الزهيري .

وعلى صعيد آخر ، انطلقت فعاليات دورة تدريبية بعنوان " التخطيط الاستراتيجي " وتناولت المحاضرة معنى التخطيط وأنواعه وأهدافه ومراحل التخطيط الاستراتيجي وحضرها عدد 29متدرب من مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن و الديوان العام لمحافظة دمياط .