المشدد 6 سنوات لسائق تاكسي ضُبط بحوزته 36 لفافة هيروين ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 6 سنوات لمتهم ضبط بحوزته 36 لفافة هيروين ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 6 مايو عام 2024 بدائرة قسم بورفؤاد ثاني والمتهم فيها المدعو "م.ح.ا" 30 عاما، ويعمل سائق تاكسي، حيث أحرز جوهرا مخدرا للهيروين بقصد الإجرام في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وتعدى على موظفين عموميين بالقوة والعنف حال كونهم من القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات بأن أبرز السلاح الأبيض محل الاتهام وقام بالتلويح به في مواجهتهم وكان ذلك بسبب وأثناء أدائهم لوظيفتهم.

وثبت معمليا أن المضبوطات لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنها قائما على الميزان الحساس 28 جراما.

قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 6 سنوات عما أسند إليه من اتهام، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية للدعوي، وتحمل القضية رقم 434 جنايات بورفؤاد، والمقيدة برقم 964 لسنة 2024 كلي بورسعيد.