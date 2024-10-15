16 إصدارًا جديدًا للهيئة العربية للمسرح خلال شهر أكتوبر

أعلنت الهيئة العربية للمسرح بأمانة الفنان إسماعيل عبد الله عن صدور عدد من الإصدارات الجديدة التى تقرب بها المشهد المسرحي العربي والتى تنوعت ما بين الترجمات والنصوص المسرحية لكتاب من مختلف الدول العربية والدراسات البحثية والأعمال الفكرية.

قال الفنان اسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح :"أنه خلال شهر اكتوبر 2024 تدفع الهيئة العربية للمسرح ستة عشر إصداراً جديداً، تتراوح بين الدراسة والتوثيق والبحث والنص، ويحتل النقد مساحة جيدة من هذه الإصدارات، ونعتز بأن منشورات الهيئة تتبوأ مكانة متقدمة في النشر المسرحي العربي من خلال أبحاث.

أسماء جديدة

وعن النصوص المسرحية أوضح الأمين العام قائلا:" نسعى في منشورات الهيئة بمنح اسماء جديدة من الكتاب ليتركوا بصمتهم الإبداعية في متناول الباحثين في المسرح، فالزبيدي وآل فرحان اسمان جديدان على منصة الهيئة العربية للمسرح، أما العاقوص فقد كان بين الفائزين والمرشحين للفوز مرات عديدة في مسابقة تأليف النص الموجه للطفل، وسيلمس القارئ والمهتم حساسيات خاصة معرفية وتقنية لدى هؤلاء الكتاب".

وأكد أن الهيئة حريصة على تسليط الضوء على تجارب مسرحية في مساحات جغرافية مختلفة ومنها السودان وجنوب السودان وسلطنة عمان،كما تريد أن تضع هذه التجارب في موقع الاطلاع والفحص من قبل الدارسين والباحثين، وهي ثلاثة كتب اعتنت بالأثر الذي يتركه المسرح في مختلف الأوضاع، فالمسرح له دور تنموي فاعل، يزداد أهمية حين تضطرب أحوال العالم.

في الحرب دور المسرح لا يخبو ويقوم بدوره في التنمية، جملة تلخص ثلاثة عناوين جديدة من إصدارات الهيئة العربية للمسرح التي دفعت لرفوف المكتبة المسرحية العربية ثلاث كتب جديدة.

الكتاب الأول من تأليف دكتور جاستن جون بيلي، استاذ الفنون في جامعة جوبا بجنوب السودان، وقد وسمه بعنوان "المسرح والحرب، البحث عن السلام والعدالة والمساواة"، ويسلط الكتاب الضوء على تجارب مسرح الهواة، المسرح الكنيسي، مسرح المجتمع، المسرح التطبيقي، المسرح في مناطق الصراع والنزوح، المسرح في مناطق النازحين، مسرح عبور الحدود الثقافية والدينية والفكرية، مسرح لتحقيق الأمل والحلم والحرية، هذه التجربة التي انطلقت صغيرة وموسمية في مناطق الهامش في السودان واستمرت دون أن تتوقف، كبرت ونضجت وأصبحت واحدة من أهم التجارب المسرحية في السودان في وقت ما، حيث عملت على إعادة تشكيل هوية المسرح السوداني على مستوى الموضوع المسرحي، التمثيل، الأزياء، الاكسسوارات، الديكور، بناء الصورة المشهدية والسينوغرافيا والإخراج، النقد والتنظير المسرحي على المستوى المهني وفي الممارسة على المستوى الأكاديمي في كلية الموسيقى والدراما، جاءت التجربة لتعكس جانباً آخر من جوانب التأصيل في المسرح السوداني؛ وقد خصص د بيلي في كتابه ملاحق وثبتًا بالتجارب والأشخاص إضافة للصور.

الكتاب الثاني لمؤلفه دكتور سعيد بن محمد السيابي من سلطنة عُمان، بعنوان "الضوء لا يخبو، تأملات في المسرح ومستقبله، رؤى مسرحية"، والكتاب تأملات مسرحية توزعت على فصول ثلاثة، تأملات مسرحية في الفضاء العام، تأملات في المسرح العماني، تأملات في المسرح العربي والعالمي، يبحر الكتاب ليقدم قراءات في ظواهر وعروض ونصوص رأى المؤلف من المفيد نشرها مجتمعة، بعد أن نشرها في عدد من المنابر المختلفة على شكل مقالات، وحفل الكتاب الذي يقع في 114 صفحة بإحالات إلى أعمال مسرحية في سلطنة عمان وخارجها. دكتور السيابي باحث ومؤلف مسرحي وكاتب قصة وروائي، صدرت له العديد من الكتب، كما ألف العديد من الأعمال الدرامية التلفزية.

ومن السودان أيضاً جاء الكتاب الثالث لمؤلفه المخرج حاتم محمد علي ، بعنوان" المسرح والتنمية، من تجارب المسرح التفاعلي في السودان"، وهو كتاب أراد صاحبه أن يوضح حدودا موضوعية في المسرح التفاعلي وصلته بالتنمية المجتمعية، إذ أن المسرح لا يستطيع أن يكون مستقلاً عن التنمية، أو واقفا إزاء التحولات التي يعرضها بشكل محايد مستقل عن أفكار المؤلف وتجربته وتوجهاته وميوله المتعلقة بها. وقد وثق حاتم محمد علي في كتابه بالصورة والوثيقة الكثير من تجارب المسرح التفاعلي، وقدم عديد المشاهد التفاعلية التي وضعها موضع الدرس.

رؤى مؤثرة في المسرح

وحرصت الهيئة العربية للمسرح على وجود ترجمات لبعض الاصدارات المهمة في الساحة العالمية والتي قامت بترجمتها الدكتوؤة مروة مهدي والفنانة نورا امين

وياتي الكتاب الأول والذي حمل رقم 12 ويقع في 365 صفحة بعنوان "جماليات الأداء ، نظرية في علم جمال العرض" تأليف الألمانية ذائعة الصيت إيريكا فيشر – ليتشة وترجمة الباحثة المصرية دكتور مروة مهدي عبيدو.

تقول دكتور مروة مهدي في مقدمة الكتاب: تعتمد نظرية جماليات الأداء على التعامل مع العرض باعتباره عملاً فنياً مستقلاً، وباعتباره إبداعاً خاصاً يفرز خبرة جمالية مغايرة للخبرات الجمالية التي يفرزها الأدب مثلاً، أي أنه يفرز خبرة جمالية مختلفة لدى المبدعين والمتلقين دون التمييز بينهما، حيث يقف المتفرجون على قدم المساواة مع العارضين من ناحية المشاركة، ويمثل هذا منطلقا جديدا من المنطلقات التي اعتمدتها فيشر ليتشه، وبالتالي فالفنان هنا يبدع حدثا، ولا يقدم عملاً فنياً كما تقر النظريات النقدية الكلاسيكية.

من الجدير بالذكر أن ليتشة مفكرة ومنظرة أكاديمية ألمانية ولها أثر كبير في المشهد المسرحي الحديث خاصة لناحية تشابك الثقافة وتناسجها. أما المترجمة مهدي فهي استاذة وأكاديمية في مجال المسرح وفنون الأداء، محاضرة في جامعة برلين الحرة.

الكتاب الثاني والذي ترجمته الفنانة المصرية دكتور نورا أمين يحمل عنوان "مفارقة الممثل، المستغرب في فن الممثل. تأليف دينيس ديدرو، وهو كتاب عميق سلس التناول بسبب صياغة النظرية بأسلوب الحوار.

تقول نورا أمين في مقدمتها للكتاب "يجذب ديدرو انتباهنا إلى الازدواجية التي يعيشها ويكونها الممثل حتى يتمكن من تمثيل ذلك اللآخر المتخيل، ومن هنا يبدو كما لو كان نصه الفرنسي يخاطب ازدواجية الفنان والإنسان العربي لو نظرنا إلى مفهومه عن الازدواجية بشكل اجتماعي ونفسي وثقافي أشمل. وفي الحقيقة أن ديدرو قد اختار شكل الحوار لطرح نصه لكي يؤكد على تلك الازدواجية من ناحية، ولكي يربطنا باستمرار المسرح – كونه حوارا بالأساس – ويفتح الطريق للتساؤل أكثر منه للإجابة من ناحية أخرى.

ديدرو الذي توفي عام 1784 فيلسوف ومسرحي شارك في وضع موسوعات معرفية وخلف إرثا معرفيا نظريا ما زال فاعلاً في المشهد المسرحي حتى اليوم، أما المترجمة دكتور نورا أمين فهي مؤلفة وممثلة ومخرجة في المسرح إضافة لكونها مصممة رقص، وهي مؤسسة فرقة لاموزيكا المسرحية المستقلة عام 2000، أستاذ زائر بكلية الموسيقى بجامعة كولونيا بألمانيا.

نصوص مسرحية

(1)

المسرح اللبناني – أزمة المرجع النقدي من النص إلى العرض، تأليف الناقد والباحث اللبناني الحسام محيي الدين، منطلقاً من سؤال حار لخصها في مقدمته: هل نجح النقد في تأسيس مرجع أو نواة أساسية لمفهوم نقدي حول المسرح اللبناني بما يفيه حقه من الدراسة والتقييم بوصفه نصاً أدبياً مسرحياً. وهي إشكالية تتفرع عنها بالضرورة تساؤلات أُخَر:

ما مدى ارتباط النص الأدبي المسرحي بعناصر العرض المسرحي في الإخراج والتمثيل من منظور الناقد؟

هل نهض النقد المسرحي على نظريات معينة في مواكبته للتأليف المسرحي أم استند إلى أسس كتابية تقنية محلية خاصة؟

كيف تعامل النقد مع فكرة مرجعية النص أي وجود تقاليد للتأليف المسرحي من عدمها؟

لذا فقد وضع المؤلف كتابه في فصلين يتكون كل فصل من ثلاثة مباحث، تتناول النص ومكونات العرض المسرحي في ميزان النقد، النص وحركة الإخراج من منظور الناقد، النص وحركة التمثيل من وجهة نظر الناقد، مسرحية البخيل من منظور عصام محفوظ النقدي، مرجعية النص وعلاقته بالتمثيل والإخراج من منظور عصام محفوظ، ومشروع عصام محفوظ النقدي من النص إلى العرض.

(2)

المسرح في الإمارات بين التراث والحداثة، تأليف الأديب والباحث السوري دكتور هيثم الخواجة، وقد وضع المؤلف هذا الكتاب ليسأل "إلى أي مدى نجح المسرحيون الإماراتيون في توظيف التراث؟ وما وجهة نظر النقاد بالتطبيقات العملية لتوظيف هذا التراث في المسرح؟

ويرصد دكتور الخواجة أن المسرحيين الإماراتيين قد توقفوا عند التراث من خلال ثلاثة اتجاهات، الأول اعتماد التراث بشكل حرفي، الثاني المزاوجة بين حرفية التراث وتطويعه للحاضر برؤية مستقبلية، الثالث الاستفادة من التراث من خلال اسقاطات دلالية بحيث لا يكون التراث محوراً رئيساً في فكرة المسرحية وأحداثها.

وجاء متن الكتاب في ثلاثة أقسام، درست التجريب واسئلة الحداثة والاتجاهات الموضوعية في الكتابة المسرحية، كما تناول تأصيل المسرح والبعد الحضاري الإنساني، وجعل وقفة خاصة لمسرح القاسمي، والمسرح الصحراوي والمسرح الكوميدي.

(3)

حضور ألف ليلة وليلة في المسرح العربي، تأليف الفنان والباحث السعودي دكتور سامي الجمعان، وقد جاء الكتاب في مائتين وثمان وسبعين صفحة، في ثلاثة فصول احتوى كل فصل أبحاثا وأبواباً متعددة تناولت عناصر تناسل الحكايات، وكشف عّما حوته الليالي العربية من خصائص درامية تصلح لأن تكون أساساً ينطلق منه الكاتب المسرحي

كما اعتنى بتحديد أشكال حضور ألف ليلة وليلة في المسرح العربي، مؤسسا ذلك على نماذج من نصوص مثل أبو الحسن المغفل لمارون النقاش، علي جناح التبريزي لألفريد فرج، والملك هو الملك لسعد الله ونوس.

وذكر المؤلف دكتور الجمعان في خلاصته عددا من التوصيات، أشارت للكاتب المسرحي العربي بعدم التعاطي مع ألف ليلة وليلة بالمفهوم القائم على تبجيل التراث والاستسلام لهيمنته، إنما باخضاعها لرؤاه واستثمارها لخدمة قضايا عصره.