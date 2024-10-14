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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة الكاراتيه التقليدي تعود إلى القاهرة بعد الفوز بلقب بطولة العالم بالبرتغال

منتخب مصر
منتخب مصر
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تعود بعثة منتخب مصر للكاراتيه التقليدي إلى القاهرة مساء اليوم الإثنين قادمة من البرتغال بعد الفوز بلقب بطولة العالم والتي اختتمت أمس بمشاركة 32 دولة.

وحصد منتخب مصر للكاراتيه التقليدي لقب البطولة بعدما تصدر جدول ترتيب الميداليات برصيد 36 ميدالية متنوعة بواقع 14 ميدالية ذهبية و 10 ميداليات فضية و 12 ميدالية برونزية متفوقا على أقرب منافسية منتخب البرازيل صاحب المركز الثاني برصيد 27 ميدالية؛ بينما احتل منتخب بولندا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 25 ميدالية متنوعة.

شارك منتخب مصر في البطولة ب 37 لاعبا ولاعبة وترأس بعثة مصر في البطولة الدكتور رامي المكاوي رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للكاراتيه التقليدي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة.

وكشف الدكتور رامي المكاوي أن بعثة منتخب مصر ستصل في الساعة الثانية بعد منتصف الليل وسيكون هناك استقبالا رسميا وشعبيا للبعثة في مطار القاهرة بعد هذا الإنجاز الكبير والاحتفاظ بلقب بطولة العالم والذي حققه منتخب مصر في العام الماضي أيضا.

ووجه المكاوي الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي مؤكدا انه لم يدخر اى جهد سواء مادى اومعنوى لدعم بعثه مصر المشاركه فى بطوله العالم بالبرتغال و كان يتابع خطوات ومعسكرات المنتخب الوطني بشكل دائم.

بعثة الكاراتيه التقليدي بطولة العالم بالبرتغال بعثة منتخب مصر للكاراتيه الفوز بلقب بطولة العالم احمد محمدي