إخماد حريق شب بعقار سكني في الزاوية الحمراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة حريق شب بعقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة الزاوية الحمراء.

وردت إشارة لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، من شرطة النجدة - مفادها نشوب حريق بعقار سكني بمنطقة الزاوية الحمراء.

وانتقلت على الفـــــور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده .

وبالفحص تبين أن العقار مُكون من 4 طوابق ، ونشـوب الحريـــق بمطبخ شقة بالطابق الرابع - يقطنها فني أجهزة نتج عن ذلك إحتراق محتويات المطبخ بالكامل " دون إصابات "

وبسؤال قاطن الشقـــة ، أيد ما سبق ، وقرر نشوب الحريق نتيجة تركه لإناء طعام أعلى البوتاجاز سهواً ، ولم يشتبه في حدوثه جنائياً،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.