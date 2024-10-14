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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إخماد حريق شب بعقار سكني في الزاوية الحمراء

أرشيفية
أرشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة حريق شب بعقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة الزاوية الحمراء. 

وردت إشارة لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، من شرطة النجدة - مفادها نشوب حريق بعقار سكني بمنطقة الزاوية الحمراء.

وانتقلت على الفـــــور  قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده .

وبالفحص تبين أن العقار مُكون من 4 طوابق ، ونشـوب الحريـــق بمطبخ شقة بالطابق الرابع - يقطنها  فني أجهزة نتج عن ذلك إحتراق محتويات المطبخ بالكامل " دون إصابات "  

وبسؤال قاطن الشقـــة ، أيد ما سبق ، وقرر نشوب الحريق نتيجة تركه لإناء طعام أعلى البوتاجاز سهواً ، ولم يشتبه في حدوثه جنائياً،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

4 طوابق إخماد حريق السيطرة على الحريق عقار سكني