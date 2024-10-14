ads
الإثنين 14 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع مدرسة سقطت من الطابق الرابع بمدينة 15 مايو

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقيت مدرسة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمدينة 15 مايو، جنوب محافظة القاهرة، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي جثمانها تحت تصرف النيابة العامة .

ورد بلاغ لضباط قسم شرطة 15 مايو بلاغا من الأهالي مفاده سقوط سيدة من علو ووفاتها.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع موظف ومقيم محل البلاغ ، وقرر بتلقيه اتصالا هاتفياً من نجليه ( سن 17 طالبا، - البالغ من العمر 7 سنوات طالب - ويقيمون محل البلاغ ) مفاده اكتشافهما لدى عودتهما من المدرسة سقوط والدتهما " زوجتــه " 41 سنة، مُدرسة بمدرسة  بحلوان ومقيمة بذات العنوان مُصابة بكسور متفرقة بالجسم وفقدان بدرجة الوعـــي " تم نقلها لمستشفى 15 مايو ، وتوفيت لاحقاً متأثرةً بإصابتهــا " من شرفة الشقة سكنهم بالطابق الرابع وأضاف بأنها كانت تمر بضائقة نفسية في الآونة الأخيرة ، ولم يتهم أو يشتبه في الواقعة جنائياً ، وبمناقشة نجليهما أيدا ما سبــــق ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

15 مايو بمدينة 15 مايو بضائقة نفسية سقطت من الطابق الرابع سقطت من الطابق