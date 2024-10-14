مصرع مدرسة سقطت من الطابق الرابع بمدينة 15 مايو

لقيت مدرسة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمدينة 15 مايو، جنوب محافظة القاهرة، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي جثمانها تحت تصرف النيابة العامة .

ورد بلاغ لضباط قسم شرطة 15 مايو بلاغا من الأهالي مفاده سقوط سيدة من علو ووفاتها.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع موظف ومقيم محل البلاغ ، وقرر بتلقيه اتصالا هاتفياً من نجليه ( سن 17 طالبا، - البالغ من العمر 7 سنوات طالب - ويقيمون محل البلاغ ) مفاده اكتشافهما لدى عودتهما من المدرسة سقوط والدتهما " زوجتــه " 41 سنة، مُدرسة بمدرسة بحلوان ومقيمة بذات العنوان مُصابة بكسور متفرقة بالجسم وفقدان بدرجة الوعـــي " تم نقلها لمستشفى 15 مايو ، وتوفيت لاحقاً متأثرةً بإصابتهــا " من شرفة الشقة سكنهم بالطابق الرابع وأضاف بأنها كانت تمر بضائقة نفسية في الآونة الأخيرة ، ولم يتهم أو يشتبه في الواقعة جنائياً ، وبمناقشة نجليهما أيدا ما سبــــق ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.