خبير استراتيجي: المعركة بين إسرائيل وحزب الله أصبحت وجودية

قال العميد مارسيل بالوكجي، الخبير الاستراتيجي، إن المعركة أصبحت وجودية بين إسرائيل ككيان، وحزب الله كوجود عسكري في لبنان، لافتا إلى أن تل أبيب تنتظر انسحاب قوات الأمم المتحدة أو تفكيكها لأنها تعتبر وجودها في جنوب لبنان فاشل، وذلك للبدء في هجومها.

وأضاف «بالوكجي»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تنتظر أيضا لبدء هجومها عمل تهجير وجرد لأبناء جنوب لبنان، كما أنها تلاحق أبناء الجنوب إلى أماكن تهجيرهم وتضربهم كما حدث اليوم.

وأشار إلى أن إسرائيل تنتظر نفاد إمدادات حزب الله، مما يؤثر عليها بالمستقبل، خاصة بعدما فقد الحزب القيادات المهمة مما يؤثر على سير المعركة.

ولفت أن حزب الله يحاول بقدر الإمكان استدراج القتال البري لما يسجل نقاط ردع لمصلحته، فهو يحاول بكل قواه استدراج العدو الإسرائيلي كما يحافظ على نمط صواريخه على المستعمرة ليشكل هدف مازال يحافظ عليه حال عودة السكان إلى المستعمرة.