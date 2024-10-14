إسرائيل تعلن اعتراض طائرتين مسيرتين من سوريا

أعن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه تمكن من اعتراض طائرتين مسيرتين اقتربتا من حدوده من جهة سوريا، مشيرًا إلى أن الاعتراض تم بنجاح قبل أن تتمكن الطائرتان من اختراق المجال الجوي الإسرائيلي.

في سياق آخر، شنّ الجيش الإسرائيلي هجمات جوية مكثفة على مناطق عديدة في جنوب لبنان، مستخدمًا القصف المدفعي لاستهداف بلدات أخرى.

وأسفرت هذه الهجمات عن وقوع عدد من الإصابات بين السكان المحليين، مما يعكس تزايد حدة العمليات العسكرية في المنطقة.

كما وجّهت القوات الإسرائيلية تحذيرًا لسكان 25 بلدة جنوبية بضرورة الإخلاء الفوري باتجاه المناطق الشمالية عند نهر الأولي، في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

وأكدت السلطات العسكرية الإسرائيلية استمرار عملياتها الهجومية في كل من جنوب لبنان وقطاع غزة، معلنة تدميرها لمئات الأهداف التابعة لحزب الله.

كما أوضح الجيش أنه يقوم بعمليات محددة بناءً على معلومات استخبارية، تضمنت اشتباكات مباشرة مع المسلحين وضربات جوية دقيقة، أدت إلى سقوط عدد من المسلحين خلال هذه المواجهات.