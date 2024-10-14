محافظ دمياط يناقش مستجدات مشروعات حياة كريمة

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد، جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى كافة الجهات الخدمية بالمحافظة والجهة المُنفذة " جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط " والجهة والاستشارية " دار الهندسة" .

وخلال الاجتماع، ناقش " المحافظ " موقف ربط المنشآت الخدمية التى تم الانتهاء منها بشبكات الصرف الصحى ، حيث بحث كافة المعوقات التى تواجه ذلك لوضع حلول لتخطيها ، وتابع كذلك الأعمال الجارية لرصف الطرق الخارجية بإجمالى عدد ٩ طرق ، وأيضًا موقف رصف الطرق الداخلية، وخطة رد الشىء لأصله بعدد من الطرق ، ونسب التنفيذ ببعض الأعمال .

وعلى هذا الصعيد، ناقش " المحافظ " عدد من الملاحظات التى تم رصدها بعمليات تنفيذ بعض المشروعات ، حيث أكد على ضرورة تلافى تلك الملاحظات و الالتزام بالمواصفات الفنية خلال التنفيذ .

وتابع " الدكتور أيمن الشهابى " الموقف التنفيذى لمشروعات محطات المعالجة والرفع للصرف الصحي ، و خطة العمل بالمرحلة المقبلة للانتهاء من كافة الأعمال بتلك المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وشدد " محافظ دمياط " على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات و توحيد الجهود ، والعمل فى إطار منهجية محددة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة بشكل دورى ، وأوضح أيضًا أن تلك المتابعات تهدف إلى رصد اى معوقات تواجه عمليات التنفيذ لتذليلها فورا ، لنهو كافة الأعمال بتلك المشروعات وتحقيق الاستفادة منها لخدمة اهالى الريف وتطوير الريف المصري.

ومن جانبها، أكدت " المهندسة شيماء الصديق " على ضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ ، والعمل بالتوازى ، لافتة الى أنه يتم متابعة كافة الأعمال بالمشروعات بجميع القطاعات بشكل دورى ، للانتهاء من المرحلة الأولى والتى تشمل تنفيذ ٥٨٨ مشروع بعدد ٢٨ قرية بمركز كفر سعد مما يحقق التطوير الشامل لقرى المركز والنهوض بمستوى الخدمات بها.