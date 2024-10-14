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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع 10 وإصابة 28 بحادث انقلاب أتوبيس طلاب كلية الطب جامعة الجلالة

صورة الحادث
صورة الحادث
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لقي 10 طلاب مصرعهما، وأصيب 28 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس طلاب كلية الطب بجامعة الجلالة بطريق العين السخنة - السويس، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبي.
وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس،  قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق بوجود حادث انقلاب أتوبيس طلاب كلية الطب جامعة الجلالة بمنطقة المفارق أثناء عودتهم إلى السويس.

ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف في السويس ، 30 سيارة إسعاف لنقل الطلاب من مكان الحادث إلى مجمع السويس الطبي.

واستقبل قسم الطواري بمجمع السويس الطبي ، المصابين واستدعي كافة الأطباء المتخصصين في كافة المجالات المختلفة لمتابعة حالة المصابين من الحادث.

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