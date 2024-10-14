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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مناظرة النيابة لجثة طفلة سقطت من الطابق الخامس بمدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت مناظرة النيابة لجثة طفلة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس لعقار سكنى أثناء لهوها،  عن وجود كدمات وكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ، إثر ادعاء سقوطها من مكان مرتفع بمسكنها مما ادي لتوقف الدورة الدموية والوفاة.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوفاة طفلة إثر سقوطها من علو في عزبة الهجانة بمدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمتنية إلى المكان، وبالفحص تبين وفاة طفلة عمرها 3 سنوات ومقيمة في عقار بعزبة الهجانة بسؤال والديها  أقرا بأنه أثناء وقوف ابنتهما أعلى السرير الملاصق للنافذة بغرفة النوم في الشقة الواقعة بالطابق الخامس اختل توازنها وسقطت على المُسطح الأرضي، ما أودى بحياتها، ولم يتهما أحدًا أو يشتبها في وفاتها جنائيًا
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

3 سنوات اختل توازنها القانونيه اللازمة الطابق الخامس بمدينة نصر