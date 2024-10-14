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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جالانت يبحث مع أوستن رد إسرائيل على غارة حزب الله لاستهداف قوات جولانى

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي جالانت
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بحث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الهجوم الذي شنته جماعة حزب الله فى لبنان، والذي استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين من قوات جولاني بالقرب من قرية بنيامينا شمالي إسرائيل، مما أسفر عن عن مقتل وإصابة العشرات منهم.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن جالانت أطلع أوستن، خلال الاتصال الهاتفي، على الهجوم على إسرائيل وخطط الرد عليه.. وأشار جالانت إلى التدابير التي يتخذها الجيش الإسرائيلي للتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وتجنب إلحاق الأذى بها تلبية لتأكيد أوستن على أهمية أن تتخذ إسرائيل جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن قوات اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية.

ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي الشكر لنظيره الأمريكي على قراره بإرسال بطارية دفاع جوي عالي الارتفاع إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وذلك استجابة لتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن بنشر بطارية دفاع جوي عالي الارتفاع (ثاد) وطاقم من العسكريين الأمريكيين في إسرائيل للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

 

يوآف جالانت لويد أوستن حزب الله لبنان