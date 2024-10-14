محلل سياسي: لا يوجد مكان آمن في غزة.. والمقاومة مستمرة

قال جهاد حرب، الكاتب والباحث السياسي، إن عمليات الاستهداف التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي جزء من السياسة الإسرائيلية لقتل الفلسطينيين للضغط على الحاضنة الشعبية من جهة، محاولة الاستمرار بالعمليات العسكرية من جهة أخرى، للحصول على معلومات تتعلق بالأسرى الفلسطينيين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج منتصف النهار، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن من بين السياسات العامة التي تفرضها إسرائيل محاولة تهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى سياسة التجويع التي جرت طوال العام الماضي.

وأوضح أنه على مستوى العمليات العسكرية المتكررة، فإن قوات الاحتلال نفذت عمليات عسكرية متكررة في أحياء مدينة غزة خلال الفترة الماضية، وبرغم جرائم الاحتلال في غزة إلا أن المقاومة الفلسطينية مستمرة مع صمود الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل نفذت اليوم عملية في إحدى المدارس والخيام بإحدى المستشفيات، لذلك لا يرى الفلسطينيون في شمال القطاع أن إمكانية النزوح ستوفر لهم أماكن آمنة أكثر مما هم موجودين فيه.

https://www.youtube.com/watch?si=G0j_uzJ8ejrOHAcO&v=wpSQYNurA2I&feature=youtu.be