شاهد.. آبل بلس تطرح تريلر مسلسل "SILO 2"

كشفت منصة آبل بلس عن التريلر الرسمي للموسم الثاني من مسلسل الخيال العلمي “SILO" للنجم ريبيكا فيرجسون، والمقرر طرحه في 15 نوفمبر المقبل على منصة البث.

تدور أحداث “SILO”، استنادًا إلى روايات هيو هاوي، حول آخر عشرة آلاف شخص على وجه الأرض، حيث يحميهم منزلهم الذي يبلغ عمقه ميلًا من العالم السام والمميت في الخارج. ومع ذلك، لا أحد يعرف متى أو لماذا تم بناء الصومعة وأولئك الذين يحاولون معرفة ذلك يواجهون عواقب وخيمة.

تلعب فيرجسون، دور جولييت، وهي مهندسة تبحث عن إجابات حول مقتل أحد أحبائها وتتعثر في لغز أعمق بكثير مما كانت لتتخيله، مما يقودها إلى اكتشاف أنه إذا لم تقتلك الأكاذيب، فإن الحقيقة ستقتلك.

يضم الموسم الثاني عدد من نجوم الجزء الأول، أبرزهم: كومون، وهارييت والتر، وتشينازا أوتشي، وآفي ناش، وألكسندريا رايلي، وشين ماكراي، وريمي ميلنر، وكلير بيركنز، وبيلي بوستليثويت، وريك جوميز، وكيتلين زوز، وتانيا مودي، وإيان جلين.