الجانب الموريتاني يبلغ الفراعنة بعدم إقامة مؤتمر قبل المباراة

أبلغ الجانب الموريتاني نظيره منتخب مصر بعدم إقامة مؤتمر صحفي قبل المباراة المقرر لها غدا بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الافريقية.

وكما قال الجانب الموريتاني، إن إقامة المؤتمر بعد المباراة فقط وليس قبلها.

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وموريتانيا المقرر لها السابعة مساء غدٍ الثلاثاء - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب موريتانيا القميص الأبيض.

حضر الاجتماع الفني ممثلًا عن منتخب مصر كل من مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.