شاهد.. هايدي موسى تطرح كليب لسه صبية باللهجة البدوية

طرحت الفنانة المصرية هايدي موسى، أغنية لسه صبية على طريقة الفيديو كليب، حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية كلمات عصام شعبان وألحان مصطفى غانم وتوزيع مصطفى رؤوف.

هايدي موسى تطرح أغنية لسه صبية

جاءت أغنية لسه صبية باللهجة البدوية أو "السيناوية"، بوصفها عملا غنائيا فلكلوريا بقالب موسيقي عصري، حيث جاء اللحن متجددًا من حيث الجمل الموسيقية والنقلات، إضافة إلى التوزيع الموسيقي الحديث.

صُورت أغنية لسه صبية تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة في صحراء سيناء تحت درجة حرارة مرتفعة إضافة إلى إظهار بعض المشاهد من الفيوم حيث كانت الأجواء والمشاهد مختلفة وجديدة، وظهرت هايدي موسى بإطلالة جديدة ومختلفة عن كليباتها السابقة، حيث ظهرت بإطلالة بدوية تناسبت مع أجواء الأغنية.

وأعربت هايدي موسى عن سعادتها بطرح أغنية "لسه صبيه"، مشددةً على أنها من أكثر الأغنيات المختلفة التي قدمتها حيث قدمت اللهجة البدوية لأول مرة، كاشفةً عن أنها كانت ترغب بتقديم هذا اللون الغنائي منذ فترة طويلة حيث إن الموسيقى مختلفة جداً والجمهور يسمعها بهذا الستايل الغنائي لأول مرة.

وأكدت هايدي موسى على أن كليب أغنية "لسه صبية" من أجمل الكليبات في مشوارها، حيث ظهرت بستايل جديد من ناحية الأزياء واللبس البدوي والمكياج.