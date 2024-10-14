الجيش الإسرائيلي: حزب الله يطلق وابلا من الصواريخ على وسط إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين أن جماعة حزب الله اللبنانية أطلقت وابلا من الصواريخ على وسط إسرائيل حيث حاول اعتراض عددا منهم.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية اعترضت ثلاث قذائف، مطالبا الجمهور بالالتزام بتعليمات السلامة الخاصة بقيادة الجبهة الداخلية.

وفي الوقت نفسه، قالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إنها لم تتلق أي تقارير عن مواقع الاصطدام أو الإصابات، باستثناء شخص واحد أصيب أثناء توجهه إلى ملجأ.

تجدر الإشارة إلى أن صفارات الإنذار في تل أبيب كانت قد دوت وفي أكثر من 180 بلدة في جميع أنحاء وسط إسرائيل.