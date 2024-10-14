دفن جثة شاب لقي مصرعه من الطابق السادس في المرج

قررت نيابة المرج التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه من الطابق السادس في منطقة المرج وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بسقوط شخص من علو ووفاته في العقار الواقع بدائرة القسم.

بالانتقال إلى موقع الحادث، تم العثور على جثة شخص وتبين أنه توفي متأثرًا بإصابته بكسور متفرقة في الجسم.

وبسؤال شقيق المتوفي، أشارا إلى أنه ألقى بنفسه من شقته الكائنة بالطابق السادس بسبب ضائقة نفسية نتيجة لإجراء عملية تخسيس أدت إلى مضاعفات وترهلات في جسمه ولم يشتبها أو يتهمان أي طرف آخر في وفاته جنائيًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.