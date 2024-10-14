مساعدات إنسانية أردنية تصل لبنان وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل

أفاد الجيش اللبناني اليوم بوصول دفعة من المساعدات الإنسانية القادمة من الأردن.

ونشر الجيش بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه أن طائرة محملة بمساعدات إنسانية من المملكة الأردنية الهاشمية وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بحضور السفير الأردني في لبنان، وليد الحديد، إلى جانب ممثل عن قائد الجيش اللبناني.

وفي سياق آخر، تصاعدت وتيرة العنف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بشكل كبير منذ عام، حيث تحول الوضع في 23 سبتمبر إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.

بدأت القوات الجوية الإسرائيلية بتنفيذ سلسلة من الهجمات على عدة مواقع داخل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك مناطق في الجنوب والشرق، بالإضافة إلى مناطق تُعرف بأنها معاقل لحزب الله، خصوصًا في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

ولم تتوقف التحركات العسكرية عند هذا الحد، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي في 30 سبتمبر إطلاق عمليات برية محدودة داخل لبنان، لتوسيع نطاق المواجهات الميدانية بين الطرفين، مما أدى إلى مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.