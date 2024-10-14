استعدادات الشتاء وحصر الأراضي غير المستغلة في المجلس التنفيذي بدمياط

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء علاء البراوى مساعد مدير الأمن و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة.

وفى بداية الجلسة ،توجه " المحافظ " بالتهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما كرم الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة وذلك لبلوغه السن القانونية للمعاش و تقديراً للجهود المخلصة التى قدمها خلال توليه مهام عمله كما كرم "المحافظ " راندا سليم مدير إدارة الاتصال السياسى بديوان عام المحافظة وفريق الإدارة، تقديرًا لجهودهم المخلصة فى أداء مهام عملهم ، وقد أعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن خالص امنياته لجميع المكرمين اليوم ، بالتوفيق والسداد .

كما هنأ " المحافظ " رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الجدد، حيث أكد أن المحافظة سعت إلى وضع كوادر بكل وحدة قادرة على تطوير منظومة العمل خلال الوقت الحالى ، لافتًا إلى أنه تم الاختيار وفقًا لعدة معايير لاختبار الأكثر كفاءة ، وعلى هذا الصعيد، أصدر " المحافظ " عدة توجيهات أهمها ، المتابعة الدورية لكافة المشروعات التى تتم بجميع المناطق بالمحافظة، و حصر الأراضى الفضاء والأصول الغير مستغلة لتعظيم الاستفادة منها ، و تحصيل المتأخرات من منظومة النظافة بالفترة السابقة من العمل بالقانون رقم ١١١٤ لسنة ٢٠٢٤ ، واستيداء حق الدولة و الاستعدادات لموسم الشتاء والأمطار .

وبالاشارة إلى الاجتماع الأول لمجلس إدارة الإعلانات المُنعقد أمس ،وجه " الدكتور أيمن الشهابى " تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بحصر الإعلانات بالشوارع والقائمة على المحال التجارية والمبانى ، و عرض الموقف الخاص بها ومراجعة تراخيصها وتطبيق اللوائح بشأنها والتى سيتم وضعها من خلال اللجنة العليا بالمحافظة، مع الالتزام بتطبيق معايير الهوية البصرية على الإعلانات الجديدة ، ولفت " المحافظ " إلى أهمية حصر الفرص الاستثمارية بالمحافظة، ووضع خطة لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق التنمية.

وعلى صعيد آخر، تم استعراض نسب التنفيذ بملف التصالح فى مخالفات البناء بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، حيث أكد " محافظ دمياط " على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الدفع بمعدلات التنفيذ بهذا الملف ، كما شهدت الجلسة كذلك استعراض معدلات الإنجاز بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والتى تم خلالها تحقيق معدلات عالية للرد على الشكاوى.

وتضمنت جلسة المجلس مناقشة والموافقة على عدد من القرارات والمذكرات ، حيث تم مناقشة محاور مذكرة لتشكيل لجنة لإعداد مقترح لائحة التوكتوك والسيارات الفان بنطاق المحافظة ، ، والموافقة إدراج اسم الشهيد فادى منتصر على مدرسة الشهيد محمد صابر مطاوع للتعليم الأساسى لتحمل المدرسة اسم الشهيدين ، وإطلاق اسم الشهيد المجند محمود سادات محمود الجوهرى على مدرسة السلام الابتدائية المشتركة بالعوامر بكفر البطيخ تخليدًا لذكراهم .