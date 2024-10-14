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الإثنين 14 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة وتروسيكل بحلوان

الحادث
الحادث
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لقي عاملان مصرعهما، فيما أصيب آخر، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وتروسيكل بالقرب من جامعة حلوان، ونقلت عربات الإسعاف الجثث لمشرحة المستشفي العام، فيما تم نقل المصاب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم بالقرب من جامعة حلوان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وبالفحص تبين وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسكيل يقل عمال، ومصرع اثنين من العمال وإصابة أخر.

وتحفظت قوات الأمن علي السائق المتسبب في الحادث، وتستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

فيما دفعت الإدارة العامة بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخري.

3 أشخاص إصابة 3 أشخاص السائق المتسبب تروسيكل تصادم سيارة جامعة حلوان