زي النهاردة.. النمسا تهزم بروسيا في «معركة هوتشكيرك» في حرب السبع سنوات

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق 14 شهر أكتوبر، العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها

في عام 222 - مقتل البابا كاليستوس الأول على يد غوغاء في روما.

وعام 1758 النمسا هزمت بروسيا في «معركة هوتشكيرك» وذلك أثناء حرب السنوات السبع.

وعام 1812 -بدء العمل «بقناة ريجينت» في لندن.

1840 - الأمير اللبناني بشير الثاني الشهابي سلم نفسه للجيش البريطاني الذي قام بنفيه بعد ذلك إلى مالطا.

1884 - المخترع الأمريكي جورج إيستمان يتلقى براءة اختراع شريط الأفلام الفوتوغرافية.

1907 - التوقيع على معاهدة بين إمبراطور الإمبراطورية الروسية نيقولا الثاني والإمبراطور ميجي إمبراطور اليابان تنهي الحرب الروسية اليابانية.

1918 - الدولة العثمانية تعلن استسلامها في الحرب العالمية الأولى.

1925 - إندلاع انتفاضة مناهضة للاحتلال الفرنسي على سوريا في دمشق.

1927 - اكتشاف أول حقل نفط في كركوك بالعراق.

1933 - ألمانيا النازية تنسحب من عصبة الأمم.

1937 - حكومة المملكة المتحدة ترسم الحدود بين سوريا وفلسطين.

1938 - اتفاق بين البريطانيين والعرب على وقف هجرة اليهود إلى فلسطين لمدة سنتين.

1944 - انتحار القائد الألماني النازي إرفين رومل، حيث فضل الانتحار على المحاكمة العسكرية العلنية ومن ثمة مواجهة فرقة الإعدام.

1951 - السلفادور توقع على ميثاق دول منظمة أمريكا الوسطى.

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1962 - بداية أزمة الصواريخ السوفيتية على الأراضي الكوبية.

1963 اندلاع ثورة 14 أكتوبر في اليمن الجنوبي من جبال ردفان ضد الاستعمار البريطاني.

وإبرام معاهدة لتعيين الحدود بين الكويت والعراق.

عام1964 إقالة نيكيتا خروتشوف من منصب أمين عام الحزب الشيوعي السوفييتي واختيار ليونيد بريجنيف خلفًا له.

ومنح جائزة نوبل للسلام للقس الأمريكي مارتن لوثر كينغ.

1973 - وقوع معركة المنصورة الجوية ضمن أحداث حرب أكتوبر.

1974 - منظمة التحرير الفلسطينية تحصل على صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة في تصويت للجمعية العامة.

1981 - محمد حسني مبارك يتولّى رئاسة جمهورية مصر العربية خلفًا للرئيس محمد أنور السادات بعد اغتياله في 6 أكتوبر.

1990 - منح جائزة نوبل للسلام للزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، وهي أول مرة تمنح لزعيم شيوعي.

وعام 2004 - أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني يعود إلى بلاده لأول مرة بعد الإطاحة به من قبل ولده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 27 يونيو 1995 وذلك لحضور مراسم دفن زوجته