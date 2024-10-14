منتخب مصر بالقميص الأحمر في مواجهة موريتانيا غدًا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وموريتانيا المقرر لها السابعة مساء غدٍ الثلاثاء - بتوقيت القاهرة - ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب موريتانيا القميص الأبيض.

حضر الاجتماع الفني ممثلًا عن منتخب مصر كل من مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

ويتصدر منتخب مصر قمة المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا برصيد ٩ نقاط وتأتي كاب فيردي في المركز الثاني ثم بوتسوانا في المركز الثالث و موريتانيا رابعا برصيد ٣ نقاط.