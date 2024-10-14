رئيس التيار الوطني الحر في لبنان: العمل جار لاختيار رئيس توافقي للبلاد

أكد جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، أن البلاد تواجه ظروفًا استثنائية وهناك إجماع لبناني حول وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 وايضًا التضامن الداخلي الإنساني وايضًا التضامن لمواجهة العدو الإسرائيلي، وإظهار وحدة وطنية حقيقية حول هذا الأمر، موضحًا أن موضوع رئاسة الجمهورية تترجم عمليًا توافق لبناني لمواجهة الأوضاع.

وأشار «باسيل»، خلال مؤتمر صحفي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه قادرين بالتعبير على مشهد لبناني حقيقي وليس لفئة معينة أو قطاع معين، موضحًا أنه بشأن اختيار رئيس جمهورية للبنان تم الانتقال للمرحلة العملية وهناك أمكانية للتوافق على هذا الاختيار.

وتابع: «أكدنا اليوم مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبية بري على أن العمل جاري للوصول إلى اسم توافقي لا يشكل تحدي لأي شخص ولكن التوافق على اسم رئيس لبناني يجمع اللبنانيين»، مشددًا على أنه لابد من التفكير في تأمين النصاب وتأمين أكبر إجماع ممكن على الرئيس، موضحًا أن اجتماع اليوم مع بري يؤسس لخطوات عملية.