9 قتلى وجرحى في هجوم روسي على أوديسا الأوكرانية

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر، اليوم الإثنين أن شخصا لقى حتفه وأصيب ثمانية آخرون في هجوم صاروخي باليستي روسي على المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن كيبر قوله: "هاجمت القوت الروسية أوديسا بصاروخ باليستي، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين".

وأضاف أن المصابين يخضعون حاليًا للعلاج الطبي في المستشفى، مشيرًا إلى أن جميع المصابين والقتلى كانوا من موظفي البنية التحتية للميناء.

وبالإضافة إلى ذلك، تضررت سفن مدنية وشحن كما تضررت البنية التحتية للميناء، بما في ذلك مستودع الحبوب.