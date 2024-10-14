اعتقال مسلح قرب تجمع انتخابي لدونالد ترامب في كاليفورنيا

أفادت السلطات الأمريكية أن شرطة مقاطعة ريفر سايد بولاية كاليفورنيا ألقت القبض على شخص مسلح بالقرب من موقع حدث انتخابي للمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، يوم السبت الماضي.

وفي هذا الصدد، أكد مكتب المدعي العام الأمريكي وجهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي أنهم مطلعون على الحادث.

وبحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، فإن جهاز الخدمة السرية أشار إلى أن الواقعة لم تشكل تهديدًا على سلامة دونالد ترامب، وأن ترتيبات الحماية الخاصة به لم تتأثر، مع استمرار التحقيقات الجارية لفهم ملابسات الحادث بشكل أعمق.

وفي الوقت ذاته، أوضح قائد الشرطة المحلي في كاليفورنيا أن السلطات قامت بالقبض على الرجل خلال فحص أمني في محيط الموقع الذي كان يُعقد فيه التجمع الانتخابي للمرشح الجمهوري.

الجدير بالذكر أن ترامب كان قد واجه حادثة سابقة في يوليو الماضي، عندما أفلت من محاولة اغتيال في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، حيث مرّت رصاصة بالقرب منه. وفي سبتمبر، تم توجيه تهمة لشخص آخر بتهمة محاولة اغتيال ترامب، بعد العثور عليه مختبئًا ومعه سلاح ناري بالقرب من ملعب الجولف الخاص به في بالم بيتش.