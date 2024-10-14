شهداء وجرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في جباليا

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم /الاثنين/ في قصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة "حفصة الفوقا" التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023 ما أسفر عن استشهاد 42289 وإصابة 98684 آخرين أغلبيتهم من الأطفال والنساء في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.