ads
الإثنين 14 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء وجرحى في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في جباليا

عدد من الشهداء الفلسطينيين
عدد من الشهداء الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم /الاثنين/ في قصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة "حفصة الفوقا" التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023 ما أسفر عن استشهاد 42289 وإصابة 98684 آخرين أغلبيتهم من الأطفال والنساء في حصيلة غير نهائية إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

 

الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي غزة