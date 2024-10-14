جارتها ضربتها.. تفاصيل وفاة سيدة بعد توقف قلبها في عين شمس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف تفاصيل وفاة سيدة بعد مشاجرة مع جارتها في منطقة عين شمس.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مأمور قسم شرطة عين شمس، إشارة مستشفى عين شمس العام، باستقبالها المدعــوة ربة منزل تبلغ من العمر 45 عاما، ومقيمة دائرة القسم، توفيت إثر توقف بعضلة القلـــب ، مــع وجود إصابات ظاهرية عبارة عن سحجات بالوجـه.

عقب الانتقال والفحص وبسؤال زوجها موظف باحدي الشركات و نجلهمــــا طالب - ويقيمان بذات العنوان، قــررا بأن المتوفـــاة كانت تعاني من أمراض الضغط والقلــب وشعورها اليوم بحالة إعياء " آلام بالصدر" ، قاما على إثرها بنقلها للمستشفى إلا أنها كانت قد فارقت الحياة ، وعللا ما بها إصابات إثر حدوث مُشادة كلامية أمس بينها وجارتهم ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، بسبب خلافات بينهما حول الجيـــرة " لهو الأطفال " - تطورت لتشابكهما بالأيدي إلا أنه تم حل الأمر فيما بينهم وديـاً ولم يتهما أو يشتبها في وفاتها جنائياً، أمكن ضبط سالفة الذكــــر ، وبمواجهتهــــا أيدت ما سبق .