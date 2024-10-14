جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول تأثير الموجات الكهرومغناطيسية والهاتف المحمول على الصحة

تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، نظمت الجامعة ندوة علمية بعنوان "تأثير الموجات الكهرومغناطيسية والهاتف المحمول على الصحة" في مدرسة البهتيني الإعدادية بنين.

وصرح الدكتور ناصر مندور أن توعية الطلاب والمجتمع بالأخطار الصحية المرتبطة بالاستخدام المفرط للتكنولوجيا الحديثة، مشيراً إلى الدور الحيوي للجامعة في تعزيز الوعي المجتمعي من خلال هذه الأنشطة.

الندوة جاءت بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أوضحت أن هذه الندوة جزء من سلسلة ندوات تستهدف المدارس بهدف نشر التوعية الصحية والبيئية بين الطلاب، وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

أشرفت على تنفيذ الندوة الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، والدكتورة منال فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فيما أدارتها الدكتورة همسه رضا علي، المدرس المساعد بقسم تمريض الأطفال.

تضمنت الندوة تعريفاً علمياً بالموجات الكهرومغناطيسية وفوائد استخدام الهاتف المحمول، إلى جانب مناقشة الأضرار الناتجة عن الاستخدام الخاطئ و المفرط له.

كما تم تقديم نصائح حول كيفية تجنب هذه الأضرار لضمان استخدام آمن للهاتف المحمول.