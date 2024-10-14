30 سيارة إسعاف لنقل طلاب حادث الجلالة لمجمع السويس الطبي

شهد طريق العين السخنة - السويس ، انقلاب أتوبيس طلاب كلية الطب جامعة الجلالة أثناء عودتهم من الكلية متوجهين إلى مدينة السويس.

ولقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرون، في حادث انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة.

وفور وقوع الحادث، وصل رجال الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث.

وكانت غرفة عمليات مديرية امن السويس، قد تلقت اخطارا من قوات تأمين الطرق بوجود حادث انقلاب اتوبيس طلاب كلية الطب جامعة الجلالة أثناء عودتهم إلى السويس .

ومن ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف في السويس، 30 سيارة إسعاف لنقل الطلاب من مكان الحادث إلى مجمع السويس الطبي.

وأعلن مجمع السويس الطبي حالة الطوارئ لاستقبال المصابين من الطلاب في الحادث وتم استدعاء كافة الأطباء من كافة التخصصات المختلفة للتعامل مع المصابين.