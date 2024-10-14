تفاصيل القبض على طالبين تحرّشا بسيدتين في باب الشعرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط طالبين لتحرشهما بسيدتين في باب الشعرية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت شرطة النجدة، يفيد بوجود شكوى بميدان بركة الرطل دائرة قسم شرطة باب الشعرية، بالانتقال والفحص تم التقابل مع كل من مُدرسة بحضانة ومقيمة دائرة قسم الظاهر، وموظفة بشركة سياحة ومقيمة بالمنطقة محل البلاغ ، وقررا بتضررهما من كل من طالب بالصف الثالث الإعدادي ومقيم دائرة قسم الأزبكية، وآخر مقيم دائرة القسم، لقيامهما بالتحرش بهما حال سيرهما مترجلتين بمحل البلاغ أثناء استقلال المشكو في حقهما إسكوتر كهربائي ، وتمكن الأهالي من ضبطهما وبحوزتهما الإسكوتر بمواجهة المشكو في حقهما إعترفا بارتكاب الواقعة .