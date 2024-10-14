بمشاركة 400 طالب وطالبة.. جامعة قناة السويس تختتم الدورة التنشيطية الرياضية بإعلان النتائج

اختتمت جامعة قناة السويس فعاليات الدورة التنشيطية للأنشطة الرياضية التي أُقيمت على ملاعب الجامعة بمشاركة 400 طالب وطالبة من مختلف الكليات.

وشهدت الدورة منافسات قوية بين الفرق، حيث أظهرت الفرق أداءً مميزاً وروحاً رياضية عالية طوال فترة البطولة، مما عكس اهتمام الجامعة بتطوير الجانب الرياضي لطلابها.

وفي كلمته بمناسبة انتهاء الدورة، أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية الأنشطة الرياضية في تنمية المهارات الشخصية للطلاب، مشيراً إلى أن الجامعة تضع الأنشطة الطلابية في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى سعى الجامعة دائماً لتنظيم فعاليات رياضية تساهم في تعزيز القيم الأخلاقية وروح التعاون بين الطلاب، بالإضافة إلى دورها في تحسين الصحة البدنية والذهنية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب والطالبات خلال المنافسات، مشيرًا إلى أن الدورة حققت أهدافها بتوفير فرصة للطلاب لإبراز مواهبهم الرياضية.

وأضاف أن المنافسة في الدورة التنشيطية كانت قوية، حيث شهدت تحضيراً جيداً وتفانياً من جميع الفرق المشاركة، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالرياضة داخل الجامعة.

في منافسات كرة الطائرة للطلبة، أحرز فريق كلية الهندسة المركز الأول، بينما حلت كلية الآداب في المركز الثاني، وجاء معهد فني تمريض في المركز الثالث.

أما في منافسات خماسي كرة القدم للطلبة، فقد فازت كلية الآداب بالمركز الأول، تلتها كلية التمريض في المركز الثاني، ثم كلية التجارة في المركز الثالث. وفي كرة السلة للطلبة، نالت كلية الزراعة المركز الأول، تلتها كلية الحاسبات والمعلومات في المركز الثاني، ثم كلية التجارة في المركز الثالث.

واختتمت المنافسات بين الطلبة بفوز كلية التربية الرياضية بالمركز الأول في كرة اليد، بينما جاءت كلية الطب البيطري في المركز الثاني، وحلت كلية الزراعة في المركز الثالث.

أما بالنسبة لمنافسات الطالبات، فقد شهدت الدورة تفوق كلية الحاسبات والمعلومات التي أحرزت المركز الأول في الكرة الطائرة، بينما جاءت كلية التربية في المركز الثاني، وكلية التجارة في المركز الثالث. وفي كرة السلة، فازت كلية التربية الرياضية بالمركز الأول، تلتها كلية التربية في المركز الثاني، وكلية الزراعة في المركز الثالث.

كما تميزت كلية التربية الرياضية أيضاً في خماسي كرة القدم للطالبات، حيث حصدت المركز الأول، وجاءت كلية التجارة في المركز الثاني.

وفي كرة اليد، فازت كلية التجارة بالمركز الأول، تلتها كلية التربية في المركز الثاني، وكلية التربية الرياضية في المركز الثالث.

تأتي هذه الدورة تحت إشراف الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي.