وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم موظفا لإعادته 45 ألف جنيه

كرم الدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عرفة الخولى، رئيس قسم الأمن بالمديرية، بناء على توجيهات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعثوره على 45 ألف جنيه، أثناء تأدية مهامه اليومية، وأعادها إلى صاحبه دون تردد، ورفض أي مكافأة مالية من صاحب المبلغ المفقود.

وأعرب وكيل المديرية عن امتنانه الكبير لهذا التصرف النبيل، مشيدًا بأمانته وروحه العالية، وأنه نموذج يحتذى به، وتصرفه هذا يمثل القيم التي نود أن نراها في كل فرد من أفراد مجتمعنا."

وعلى جانب أخر جري الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، مقابلات مع المتقدمين، لتسيير الأعمال لوظيفة مدير ووكيل مدرسة والمتابعة بالإدارات التعليمية، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، بحضور كل من ضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وغاده النحاس، مدير عام التعليم العام، ومصباح عسكر، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، ومحمد عبد الوهاب، مدير إدارة التنسيق العام، مؤكداً أنه يتم تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادي.

وتفقد الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، عددا من المدارس منها الشهيد أحمد فتحي العدوي الابتدائية، وسخا الرسمية اللغات، والشهيد عزت الشافعي الثانوية بنات، التابعين لإدارة شرق كفر التعليمية ، وحرص وكيل المديرية على التأكد من متابعة انتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة ، وحضور جميع المعلمين و انتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.