ads
الإثنين 14 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم موظفا لإعادته 45 ألف جنيه

ويرفض الحصول علي مكافأة من صاحب المال

تكريم موظف بمديرية
تكريم موظف بمديرية التربية و التعليم بمحافظة كفر الشيخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 كرم الدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عرفة الخولى، رئيس قسم الأمن بالمديرية، بناء على توجيهات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعثوره على 45 ألف جنيه، أثناء تأدية مهامه اليومية، وأعادها إلى صاحبه دون تردد، ورفض أي مكافأة مالية من صاحب المبلغ المفقود.

وأعرب وكيل المديرية عن امتنانه الكبير لهذا التصرف النبيل، مشيدًا بأمانته وروحه العالية، وأنه نموذج يحتذى به، وتصرفه هذا يمثل القيم التي نود أن نراها في كل فرد من أفراد مجتمعنا."

وعلى جانب أخر جري الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، مقابلات مع المتقدمين، لتسيير الأعمال لوظيفة مدير ووكيل مدرسة والمتابعة بالإدارات التعليمية، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، بحضور كل من ضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وغاده النحاس، مدير عام التعليم العام، ومصباح عسكر، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، ومحمد عبد الوهاب، مدير إدارة التنسيق العام، مؤكداً أنه يتم تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات  التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادي.

وتفقد الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، عددا من المدارس منها الشهيد أحمد فتحي العدوي الابتدائية، وسخا الرسمية اللغات، والشهيد عزت الشافعي الثانوية بنات، التابعين لإدارة شرق كفر التعليمية ، وحرص وكيل المديرية على التأكد من متابعة انتظام حضور الطلاب بكثافة في الفصول الدراسية، والنظافة العامة ، وحضور جميع المعلمين و انتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

تعليم كفر الشيخ كفر الشيخ وكيل تعليم كفر الشيخ تكريم موظف بمديرية التربية و التعليم بمحافظة موظف بتعليم كفرالشيخ يعثر على مبلغ مالي